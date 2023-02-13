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Адиев — о приглашении российских игроков в сборную Казахстана: «Мы не будем никому раздавать паспорта»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев ответил на вопрос о возможной натурализации российских футболистов.

«Я сторонник того, чтобы за сборные играли свои футболисты. Местные воспитанники. В Казахстанской федерации футбола дали понять, что не будут никому раздавать паспорта. Если игрок сам получит паспорт — другое дело. После этого, возможно, станем его рассматривать», — цитирует Адиева Legalbet КЗ.

В начале февраля в Казахстанской федерации футбола (КФФ) сообщили о том, что полузащитник «Химок» Александр Зуев проявил интерес к переходу в национальную сборную Казахстана.

Источник: https://legalbet.kz/news/adiev-o-priglashenii-rossiyan-v-sbornuyu-kazahstana-mi/
Магомед Адиев
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