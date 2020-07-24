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Павел Погребняк: «Я получал удовольствие от игры за «Урал»

10:53
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Форвард Павел Погребняк попрощался с болельщиками «Урала». Игрок покинул клуб в связи с окончанием контракта.

— Уважаемые болельщики «Урала»! Я очень рад, что был частью команды на протяжении двух лет и очень благодарен вам за вашу поддержку! Я получал удовольствие от игры за «Урал» и у меня останутся только лучшие воспоминания об этом этапе карьеры, о наших победах. Сейчас я покидаю команду, но всегда буду переживать за ребят, с которыми выходил на поле в оранжевой форме! Я оставляю в Екатеринбурге много друзей и надеюсь, еще будет повод вернуться в этот город! — приводит слова Погребняка официальный сайт «Урала».

Погребняк провел за «Урал» 33 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов.

Дополнительная информация:

http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/spasibo-za-igru-pavel-pogrebnyak-pokidaet-ural

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