Павел Погребняк принял челлендж Криштиану Роналду и сделал 143 повторения. Это на 1 больше, чем у португальца

Нападающий «Урала» Павел Погребняк принял участие в челлендже, который запустил форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» показал упражнение, суть которого состоит в том, чтобы в положении лежа на спине поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться достать ладонями до ноги как можно больше раз за 45 секунд. Сам Роналду сделал 142 повторения, однако Погребняк превзошел португальца и выполнил на одно повторение больше.