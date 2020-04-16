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Павел Погребняк принял челлендж Криштиану Роналду и сделал 143 повторения. Это на 1 больше, чем у португальца

15:02
Павел Погребняк. Фото AFP
Павел Погребняк. Фото AFP
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Нападающий «Урала» Павел Погребняк принял участие в челлендже, который запустил форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» показал упражнение, суть которого состоит в том, чтобы в положении лежа на спине поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться достать ладонями до ноги как можно больше раз за 45 секунд. Сам Роналду сделал 142 повторения, однако Погребняк превзошел португальца и выполнил на одно повторение больше.

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