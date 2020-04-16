Павел Погребняк принял челлендж Криштиану Роналду и сделал 143 повторения. Это на 1 больше, чем у португальца
15:02
Нападающий «Урала» Павел Погребняк принял участие в челлендже, который запустил форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» показал упражнение, суть которого состоит в том, чтобы в положении лежа на спине поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться достать ладонями до ноги как можно больше раз за 45 секунд. Сам Роналду сделал 142 повторения, однако Погребняк превзошел португальца и выполнил на одно повторение больше.
? Павел Погребняк сделал 143 (!) повторения в челендже от @Cristiano ?? pic.twitter.com/AF1KR2yTWP— ФК Урал (@FCURAL) April 16, 2020
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