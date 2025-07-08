Генеральный директор «Динамо» Пивоваров рассказал, чьей кандидатурой в клубе был Иван Сергеев

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» рассказал о трансфере нападающего Ивана Сергеева.

— Чьей кандидатурой является Иван Сергеев? Валерий Георгиевич просил этого игрока?

— Это общий выбор спортивного блока. Главный тренер, спортивный директор, руководство это решение согласовали.

«Динамо» объявило о переходе Сергеева 4 июля. Контракт с 30-летним форвардом рассчитан до конца июня 2028 года.

С сентября 2024 года нападающий выступал за «Крылья Советов». В сезоне-2024/25 он провел 25 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 2 голевые передачи.