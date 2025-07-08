Генеральный директор «Динамо» Пивоваров рассказал, чьей кандидатурой в клубе был Иван Сергеев
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» рассказал о трансфере нападающего Ивана Сергеева.
— Чьей кандидатурой является Иван Сергеев? Валерий Георгиевич просил этого игрока?
— Это общий выбор спортивного блока. Главный тренер, спортивный директор, руководство это решение согласовали.
«Динамо» объявило о переходе Сергеева 4 июля. Контракт с 30-летним форвардом рассчитан до конца июня 2028 года.
С сентября 2024 года нападающий выступал за «Крылья Советов». В сезоне-2024/25 он провел 25 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 2 голевые передачи.
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|- : -
|8.08
|18:00
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|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
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|- : -
|9.08
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|3
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Мирлинд Даку
Рубин
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Натан Гассама
Балтика
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|
|
Андрей Лангович
Ростов
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|
|
Педро
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|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
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Ахмат
|2
|1
|0
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Максим Савельев
Оренбург
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|0
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