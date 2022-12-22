Евгения Медведева: «С футболом все понятно: игроки бегают, пинают мяч»

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева сравнила популярность футбола и фигурного катания в России.

«Если вернуться на несколько лет назад, фигурное катание не было настолько популярным. Но зрители видят победы наших фигуристов, в основном девчонок, на международной арене и тоже хотят заниматься этим видом спорта. Хотя футбол у нас тоже очень любят. В сентябре я ходила на матч «Динамо» — «Зенит». Был полный стадион, 25 тысяч зрителей, и все кричали в унисон, поддерживая свою любимую команду.

Вообще, люди смотрят фигурное катание и футбол, преследуя абсолютно разные цели. В первом случае можно даже не разбираться в технике — просто хочется восхититься красотой, эстетикой, сложностью элементов: «Как они вообще это делают, как прыгают?!» А футбол смотрят ради спортивного азарта — здесь прямое соперничество, команда на команду. Тут все понятно: игроки бегают, пинают мяч. Если он закатился в ворота, значит, классно, ура, хей!", — приводит слова Медведевой Metro.

Ранее Медведева заявляла, что ее очень огорчает отсутствие сборной России по футболу на чемпионате мира-2022 в Катаре.