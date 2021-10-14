Павел Маслов занимается по индивидуальной программе

Защитник «Спартака» Павел Маслов, который восстанавливается после травмы, занимается по индивидуальной программе. Пока он работает в тренажерном зале, информирует пресс-служба клуба.

Паша Маслов уже вовсю занимается в тренажёрном зале! ?



Очень рады видеть, Паша! ??? pic.twitter.com/2nfZEJD0Ff — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 14, 2021

27 июня «Спартак» сообщил, что у игрока случился рецидив старой травмы. Маслов был прооперирован в одной из клиник Финляндии. Тогда сообщалось, что на его восстановление потребуется около пяти месяцев.

Футболист в прошлом сезоне провел 28 матчей за «Спартак» во всех турнирах и сделал один результативный пас.