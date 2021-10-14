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Жирков хотел бы продолжить карьеру: «Можно было бы поиграть еще годик»

18:28
Юрий Жирков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Жирков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник Юрий Жирков рассказал, что хотел бы продолжить профессиональную карьеру.

«Да, можно было бы поиграть еще годик. Когда получаешь травму, всегда охота вернуться», — сказал Жирков в интервью YouTube-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский».

Контракт 38-летнего Жиркова с санкт-петербургским «Зенитом» истек минувшим летом. Последний раз полузащитник выходил на поле в официальных матчах в игре первого тура Евро-2020, в которой получил травму.

Жирков за свою карьеру выступал за ЦСКА, «Зенит», «Анжи» «Динамо» и лондонский «Челси».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=i66dLWobnLk

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Иван Шитик все материалы автора

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