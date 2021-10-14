Жирков хотел бы продолжить карьеру: «Можно было бы поиграть еще годик»
18:28
Полузащитник Юрий Жирков рассказал, что хотел бы продолжить профессиональную карьеру.
«Да, можно было бы поиграть еще годик. Когда получаешь травму, всегда охота вернуться», — сказал Жирков в интервью YouTube-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский».
Контракт 38-летнего Жиркова с санкт-петербургским «Зенитом» истек минувшим летом. Последний раз полузащитник выходил на поле в официальных матчах в игре первого тура Евро-2020, в которой получил травму.
Жирков за свою карьеру выступал за ЦСКА, «Зенит», «Анжи» «Динамо» и лондонский «Челси».
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