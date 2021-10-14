Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Химки» получили запрет на регистрацию новых игроков

17:26
Теги:

Палата по разрешению споров РФС запретила «Химкам» регистрировать новых игроков из-за жалобы от клуба ФНЛ «СКА-Хабаровск», сообщает официальный сайт РФС.

Палата удовлетворила заявление хабаровского клуба о взыскании задолженности с «Химок» по трансферу футболиста Кирилла Большакова, перешедшего в подмосковную команду в июне 2021 года.

«Химки» должны погасить задолженность в течение 14 дней после вступления решения в силу.

Большаков не провел за «Химки» ни одного матча в нынешнем сезоне и был отдан в аренду подмосковному клубу ФНЛ «Олимп-Долгопрудный».

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214646

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Творог: польза и вред для организма. Комментирует эксперт
В США призвали РФ обеспечить энергобезопасность Европы
3
0
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 11-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Динамо», «Рубин» — «Локомотив» и другие игры, новости и обзоры