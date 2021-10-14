«Химки» получили запрет на регистрацию новых игроков

Палата по разрешению споров РФС запретила «Химкам» регистрировать новых игроков из-за жалобы от клуба ФНЛ «СКА-Хабаровск», сообщает официальный сайт РФС.

Палата удовлетворила заявление хабаровского клуба о взыскании задолженности с «Химок» по трансферу футболиста Кирилла Большакова, перешедшего в подмосковную команду в июне 2021 года.

«Химки» должны погасить задолженность в течение 14 дней после вступления решения в силу.

Большаков не провел за «Химки» ни одного матча в нынешнем сезоне и был отдан в аренду подмосковному клубу ФНЛ «Олимп-Долгопрудный».