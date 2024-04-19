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Маслов: «Сказали Абаскалю спасибо за все моменты, которые были за время совместной работы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал, как бывший главный тренер Гильермо Абаскаль попрощался с командой.

«Как изменилась жизнь команды после отставки Абаскаля? Да никак. Продолжили работать — вот и все. Мало времени прошло с момента отставки — всего три дня. Да, есть некоторые изменения в работе, но о чем-то глобальном как-то рано говорить.

Сам Абаскаль приехал на базу. Сказал, что все, кто хотят, могут с ним попрощаться. Мы все дружно подошли к нему. Всей командой. И сказали Гильермо спасибо за все моменты, которые были за время совместной работы», — цитируют «Известия» Маслова.

«Спартак» 14 апреля объявил об увольнении 35-летнего Абаскаля. Испанский специалист возглавлял клуб из Москвы с лета 2022 года. Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» стал Владимир Слишкович.
Источник: https://iz.ru/1684229/aleksei-fomin/v-liubom-sluchae-otnoshus-k-abaskaliu-s-uvazheniem
Павел Маслов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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