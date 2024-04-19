Маслов: «Хотя весной пока не получилось вернуться в состав «Спартака», но ни о чем не жалею»

Защитник «Спартака» Павел Маслов не жалеет, что зимой не ушел в аренду из московского клуба.

«Нет, не жалею. Да, у меня непростой этап в карьере, когда мало играю. Но я и не через такое проходил. Был период, когда из-за травмы пропустил целый сезон. В любом случае, пытался и пытаюсь работать на тренировках и доказывать, что могу играть в «Спартаке». Хотя весной пока не получилось вернуться в состав, но ни о чем не жалею. В любом случае, это опыт. Всегда нужно извлекать из любого опыта пользу и продолжать работать, потому что ситуация может измениться в любой момент», — цитируют «Известия» Маслова.

В этом сезоне 24-летний россиянин сыграл всего в 4 матчах, 3 из которых в Кубке России. Результативными действиями он не отметился.