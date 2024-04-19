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Маслов: «Хотя весной пока не получилось вернуться в состав «Спартака», но ни о чем не жалею»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Павел Маслов не жалеет, что зимой не ушел в аренду из московского клуба.

«Нет, не жалею. Да, у меня непростой этап в карьере, когда мало играю. Но я и не через такое проходил. Был период, когда из-за травмы пропустил целый сезон. В любом случае, пытался и пытаюсь работать на тренировках и доказывать, что могу играть в «Спартаке». Хотя весной пока не получилось вернуться в состав, но ни о чем не жалею. В любом случае, это опыт. Всегда нужно извлекать из любого опыта пользу и продолжать работать, потому что ситуация может измениться в любой момент», — цитируют «Известия» Маслова.

В этом сезоне 24-летний россиянин сыграл всего в 4 матчах, 3 из которых в Кубке России. Результативными действиями он не отметился.

Источник: https://iz.ru/1684229/aleksei-fomin/v-liubom-sluchae-otnoshus-k-abaskaliu-s-uvazheniem
Павел Маслов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
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Балтика – Кр. Советов
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 - : -
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Зенит – Оренбург
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Сочи – Урал
 - : -
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