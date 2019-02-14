Павел Мамаев провел матч в "Бутырке". Он сыграл за обе команды и забил семь голов

Сегодня, 14 февраля, в СИЗО-2 "Бутырка" состоялся футбольный матч. В нем принял участие полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев. Встреча завершилась со счетом 8:7 в пользу "желтых". Павел отыграл по тайму за каждую из команд, за "желтых" забил три мяча, в составе "зеленых" - четыре.

Встреча проходила в рамках прогулки. Так как ее время ограничено одним часом, то подследственные сыграли два тайма по 20 минут. В матче приняли участие однокамерники Мамаева, формат 6 на 6.

Напомним, Мамаев вместе с форвардом "Зенита" Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом и детским футбольным тренером Александром Протасовицким находятся под стражей в "Бутырке" с октября 2018 года за участие в двух драках в центре Москвы. Суд дважды продлевал срок их ареста, последний раз – до 8 апреля.