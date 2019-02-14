Павел Мамаев – о матче в СИЗО: "Незабываемые ощущения"

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев после матча в СИЗО-2 "Бутырка" выразил благодарность руководству ФСИН за поддержку.

– Незабываемые ощущения. После этих месяцев рад, что состоялся такой матч. Посвящаю его супруге. Спасибо ФСИН за поддержку, – сказал Мамаев в разговоре с руководителями ФСИН и СИЗО. С журналистами общаться футболисту было запрещено.

Напомним, что сегодня в СИЗО-2 "Бутырка" состоялся футбольный матч, который завершился победой "Желтых" над "Зелеными" со счетом 8:7. Павел отыграл по тайму за каждую из команд, за "Желтых" забил три мяча, в составе "Зеленых" – четыре. (Александр Рогулев)