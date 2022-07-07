Павел Каманцев назначен председателем ЭСК РФС
Павел Каманцев назначен председателем экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС).
Как сообщает официальный сайт РФС, в состав ЭСК вошел инспектор Российской премьер-лиги Эдуард Малый.
Ранее Каманцев сменил Ашота Хачатурянца на посту председателя судейского комитета РФС.
Малый обслуживал матчи высшего дивизиона чемпионата России с 2005 по 2012 годы.
Состав ЭСК при президенте РФС:
— Павел Каманцев (председатель, без права голоса);
— Сергей Зуев (заместитель председателя);
— Александр Гвардис;
— Николай Иванов;
— Сергей Фурса;
— Николай Левников;
— Эдуард Малый;
— Олег Соколов (ответственный секретарь комиссии, без права голоса).
Источник: https://rfs.ru/news/216247
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