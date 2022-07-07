Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:52

Павел Каманцев назначен председателем ЭСК РФС

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Павел Каманцев назначен председателем экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС).

Как сообщает официальный сайт РФС, в состав ЭСК вошел инспектор Российской премьер-лиги Эдуард Малый.

Ранее Каманцев сменил Ашота Хачатурянца на посту председателя судейского комитета РФС.

Малый обслуживал матчи высшего дивизиона чемпионата России с 2005 по 2012 годы.

Состав ЭСК при президенте РФС:

— Павел Каманцев (председатель, без права голоса);

— Сергей Зуев (заместитель председателя);

— Александр Гвардис;

— Николай Иванов;

— Сергей Фурса;

— Николай Левников;

— Эдуард Малый;

— Олег Соколов (ответственный секретарь комиссии, без права голоса).

Источник: https://rfs.ru/news/216247
Футбол
РПЛ
РФС
Ашот Хачатурянц
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Капризова обвиняют в покупке военного билета, он улетел в США. Хоккеисты и армия — что происходит
Призывной пунктик. Почему американцы прекратили охоту на молодых русских хоккеистов
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Глава судейства Каманцев об отстранении российских арбитров: «У нас есть взаимодействие с УЕФА»
Глава судейства Каманцев: «Никаких претензий в нелюбви к «Спартаку» быть просто не может»
Глава судейского комитета РФС назвал условия приглашения в РПЛ иностранных арбитров
Глава судейского комитета РФС рассказал, что должно произойти, чтобы он покинул свою должность
«Каких только писем на меня не писали: то мы рейдеры, то воры». Каманцев- о скандальном письме Матюнина
«Динамо» может потерять топ-защитника, ЦСКА договаривается с игроком «Пармы», «Спартак» продает Урунова
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Глава судейского комитета Каманцев рассказал о подготовке судей к сезону
«Каких только писем на меня не писали: то мы рейдеры, то воры». Интервью нового босса российских судей
В «Зените» отреагировали на информацию о подписании контракта с Родригао
Стало известно, как РФС хочет реформировать БЕТСИТИ Кубок России
В РПЛ хотят вернуть «золотой матч»
Ещенко: «Переход в «Знамя»? Не понимаю о чем речь»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глава судейства Каманцев об отстранении российских арбитров: «У нас есть взаимодействие с УЕФА»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости