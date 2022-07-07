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Радимов — на критику Оздоева в адрес молодежи «Зенита»: «Обращайтесь к Аршавину, он этим заведует»

Радимов отреагировал на критику Оздоева в адрес молодежи «Зенита»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на критические высказывания полузащитника Магомеда Оздоева в адрес молодых футболистов петербургского клуба.

«С этим вопросом надо обращаться к Аршавину. Он заведует молодежным футболом в «Зените» и все расскажет», — приводит слова Радимова Sport24.

Андрей Аршавин занимает должность заместителем генерального директора по спортивному развитию «Зенита».

Ранее Оздоев высказался о молодых футболистах питерского клуба. Хавбек раскритиковал молодежь за снижение требований к себе.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-07-radimov-na-kritiku-molodezhi-zenita-ot-ozdoyeva-obrashchaytes-k-arshavinu-on-etim-zaveduyet
Андрей Аршавин
Владислав Радимов
Магомед Оздоев
Футбол
ФК Зенит
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