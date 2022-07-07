Радимов — на критику Оздоева в адрес молодежи «Зенита»: «Обращайтесь к Аршавину, он этим заведует»
Радимов отреагировал на критику Оздоева в адрес молодежи «Зенита»
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на критические высказывания полузащитника Магомеда Оздоева в адрес молодых футболистов петербургского клуба.
«С этим вопросом надо обращаться к Аршавину. Он заведует молодежным футболом в «Зените» и все расскажет», — приводит слова Радимова Sport24.
Андрей Аршавин занимает должность заместителем генерального директора по спортивному развитию «Зенита».
Ранее Оздоев высказался о молодых футболистах питерского клуба. Хавбек раскритиковал молодежь за снижение требований к себе.
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|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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