Радимов отреагировал на критику Оздоева в адрес молодежи «Зенита»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на критические высказывания полузащитника Магомеда Оздоева в адрес молодых футболистов петербургского клуба.

«С этим вопросом надо обращаться к Аршавину. Он заведует молодежным футболом в «Зените» и все расскажет», — приводит слова Радимова Sport24.

Андрей Аршавин занимает должность заместителем генерального директора по спортивному развитию «Зенита».

Ранее Оздоев высказался о молодых футболистах питерского клуба. Хавбек раскритиковал молодежь за снижение требований к себе.