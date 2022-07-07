Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:36

Семак — о Венделе: «Он игрок «Зенита», но гарантий ни по одному из легионеров нет»

Семак рассказал о будущем бразильского полузащитника Вендела
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о будущем бразильского полузащитника Вендела.

— В Бразилии сообщают, что Вендел может уйти из «Зенита». Вы общались с ним? Есть ли такая вероятность?

— Никакой официальной информации нет, как и переговорного процесса. Эта новость пошла от бразильской прессы и не получила развития. У меня нет информации о том, что Вендел ведет с кем-то переговоры. Да, все может случиться. Но на сегодня он игрок «Зенита». Гарантий ни по одному из легионеров быть не может. Степень вероятности разная, но мы должны быть готовы ко всему.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» интересуется Венделом.

В прошедшем сезоне игрок провел 35 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Капризова обвиняют в покупке военного билета, он улетел в США. Хоккеисты и армия — что происходит
Призывной пунктик. Почему американцы прекратили охоту на молодых русских хоккеистов
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Семак о травме Мантуана: «Ничего катастрофического. Мы будем ждать, когда он выздоровеет»
«Спартак»: история клуба, факты о легендарной футбольной команде
Семак: «Как коллега я пожелаю Абаскалю успехов, но не в матчах против «Зенита»
Кузяев: «Рад, что Суперкубок пройдет в Питере. Но недовольство «Спартака» понять могу»
Кузяев: «Суперкубок — полноценный трофей, особенно с таким принципиальным соперником, как «Спартак»
Павел Каманцев назначен председателем ЭСК РФС
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Павел Каманцев назначен председателем ЭСК РФС
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости