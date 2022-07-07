Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о будущем бразильского полузащитника Вендела.

— В Бразилии сообщают, что Вендел может уйти из «Зенита». Вы общались с ним? Есть ли такая вероятность?

— Никакой официальной информации нет, как и переговорного процесса. Эта новость пошла от бразильской прессы и не получила развития. У меня нет информации о том, что Вендел ведет с кем-то переговоры. Да, все может случиться. Но на сегодня он игрок «Зенита». Гарантий ни по одному из легионеров быть не может. Степень вероятности разная, но мы должны быть готовы ко всему.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» интересуется Венделом.

В прошедшем сезоне игрок провел 35 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.