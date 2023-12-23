Паулу Барбоза: «Амарал перспективнее Рибалты, «Спартак» сделал правильный выбор»

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что Томаш Амарал, ставший спортивным директором «Спартака», более перспективный специалист, чем Хавьер Рибалта, который также претендовал на этот пост.

«Думаю, Амарал перспективнее Рибалты, который тоже претендовал на пост спортивного директора «Спартака». Наверное, «Спартак», сделал правильный выбор, но пока рано судить. Нужно понимать, что Амарал — молодой и очень талантливый специалист, он по-другому видит футбол. Амарал очень стремительно растет и развивается, у него еще все впереди. Иногда сделать выбор в пользу молодого специалиста — правильное решение. Но это покажет только время. Посмотрим», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

Амарал перешел в «Спартак» из «Бенфики», в которой на протяжении последних четырех с половиной лет работал старшим скаутом.

На зимний перерыв в РПЛ «Спартак» ушел на пятом месте (30 очков).