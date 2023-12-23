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Сегодня, 19:17

В Португалии назвали причины, по которым Амарал мог сменить «Бенфику» на «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Португальский журналист издания A Bola Карлос Вара ответил на вопрос «СЭ» о причине смены ухода Томаша Амарала из «Бенфики» на пост спортивного директора «Спартака».

— Почему Амарал мог выбрать «Спартак», ведь он был в «Бенфике», европейском клубе, участвующем в крупнейших турнирах?

— Это правда. Возможно, он хотел принять новый вызов, а возможно здесь роль сыграл денежный вопрос, — сказал Вара «СЭ».

Амарал перешел в «Спартак» из «Бенфики», в которой на протяжении последних четырех с половиной лет работал старшим скаутом.

На зимний перерыв в РПЛ «Спартак» ушел на пятом месте (30 очков).

Футбол
ФК Бенфика
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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