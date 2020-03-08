Пашинин рассказал, как будет вести себя с резервным арбитром-женщиной

Тренер «Локомотива» Олег Пашинин в преддверии матча 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Ахмата» отметил, что к игре готовились в штатном режиме, несмотря на дисквалификацию главного тренера Юрия Семина. Также Пашинин высказался по поводу резервного арбитра — им впервые в истории РПЛ станет женщина — Анастасия Пустовойтова.

— Работа шла в штатном режиме, ничего особенного не было. Готовились как ко всем играм, — сказал Пашинин в эфире «Матч премьер».

— Вы в курсе, что сегодня резервный арбитр — девушка?

— Да, в курсе.

— Будете сдерживаться как-то, или вы всегда ведете себя корректно?

— Если нас не заставят проявлять эмоции, то конечно, всегда корректно.