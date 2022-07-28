«Партизан» объявил об уходе Зделара, который должен перейти в ЦСКА

«Партизан» объявил об уходе полузащитника и капитана команды Саши Зделара.

Ранее «СЭ» сообщал, что ЦСКА проявляет интерес к 27-летнему сербу.

Московский клуб предлагает полузащитнику контракт на три года.

В прошедшем сезоне Зделар принял участие в 50 матчах за белградский клуб во всех турнирах и отдал восемь результативных передач.

После двух туров Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы набрали шесть очков и занимают первое место в турнирной таблице.

В третьем туре РПЛ, красно-синие в гостях сыграют против «Нижнего Новгорода». Матч состоится в воскресенье, 31 июля, и начнется в 15.00 по московскому времени.