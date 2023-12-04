Паршивлюк проводит 100-й матч за «Динамо»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк проводит сотый матч за бело-голубых, сообщает пресс-служба клуба.

34-летний футболист вышел в стартовом составе «Динамо» на домашний матч против «Рубина» в 17-м туре РПЛ.

Паршивлюк выступает за «Динамо» с 2019 года. С того момента он забил 1 мяч и сделал 7 результативных передач в 99 матчах за команду. Защитник является воспитанником «Спартака».

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Рубин».