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Горшков полагает, что «Зенит» ищет замену Кержакову из-за его возраста

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков прокомментировал ошибку вратаря сине-бело-голубых Михаила Кержакова в матче 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3).

«Михаил — очень опытный и надежный вратарь, который провел немало матчей в своей карьере. Однако вопрос о его замене уже не раз вставал перед руководством «Зенита». Мы видели, как в команде пробовали рассматривать других игроков на эту позицию, но Кержаков продолжает выходить в основном составе, а значит, является лучше своих конкурентов. Тем не менее в клубе наверняка не прекратили разговоры о нем, но не из-за ошибок, а из-за возраста. Но, повторюсь, Миша продолжает подтверждать, что он является первым номером на данный момент», — цитирует Горшкова RT.

Встреча прошла 3 декабря в Москве и проводилась в условиях сильного снегопада. После этой игры «Зенит» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» располагается на шестой позиции (28).

В текущем сезоне 36-летний Кержаков провел 13 матчей в РПЛ, пропустил 12 мячей и 6 игр отстоял «на ноль».

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1240721-gorshkov-zenit-zamena-kerzhakov
Михаил Кержаков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Непомнящий считает, что на «Зените» сказывается давление из-за борьбы в чемпионате

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
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2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
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