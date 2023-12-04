Горшков полагает, что «Зенит» ищет замену Кержакову из-за его возраста

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков прокомментировал ошибку вратаря сине-бело-голубых Михаила Кержакова в матче 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3).

«Михаил — очень опытный и надежный вратарь, который провел немало матчей в своей карьере. Однако вопрос о его замене уже не раз вставал перед руководством «Зенита». Мы видели, как в команде пробовали рассматривать других игроков на эту позицию, но Кержаков продолжает выходить в основном составе, а значит, является лучше своих конкурентов. Тем не менее в клубе наверняка не прекратили разговоры о нем, но не из-за ошибок, а из-за возраста. Но, повторюсь, Миша продолжает подтверждать, что он является первым номером на данный момент», — цитирует Горшкова RT.

Встреча прошла 3 декабря в Москве и проводилась в условиях сильного снегопада. После этой игры «Зенит» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» располагается на шестой позиции (28).

В текущем сезоне 36-летний Кержаков провел 13 матчей в РПЛ, пропустил 12 мячей и 6 игр отстоял «на ноль».