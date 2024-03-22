Гол Каккоева принес «Пари НН» победу над «Знаменем Труда»

«Пари НН» победил «Знамя Труда» в товарищеском матче — 1:0. Игра проходила в Нижнем Новгороде.

Единственный гол в этой встрече забил Никита Каккоев на 68-й минуте.

«Пари НН» после 20 туров располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России с 28 очками. «Знамя Труда» выступает в группе 2 дивизиона «Б» Леон второй лиги.