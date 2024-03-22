Агент Кутицкого: «Александр тренируется в общей группе»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Александра Кутицкого, рассказал о ходе восстановления игрока после повреждения.

Недавно 22-летний россиянин успешно перенес операцию, которая была ему сделана в связи с травмой сухожилия прямой мышцы бедра.

«Кутицкий тренируется в общей группе, уже сыграл в товарищеском матче за «Динамо-2», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Кутицкий принял участие в 6 матчах «Динамо», не отличившись результативными действиями.