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22 марта, 20:02

В ОФК Белград допустили переход некоторых игроков клуба в «Динамо»

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Исполнительный вице-президент ОФК Белград Костадин Терзич прокомментировал возможность ухода игроков клуба в московское «Динамо» в ближайшем будущем.

В четверг, 21 марта, клубы объявили о подписании меморандума о сотрудничестве.

«В первую очередь соглашение с «Динамо» касается развития нашей линии молодежных и юношеских команд. Предполагаются ли в соглашении переходы футболистов основных команд? Мы работаем над этим, у нас много талантливых игроков. Возможно, некоторые из них однажды смогут попасть в основной состав «Динамо». За динамовцев уже выступает сербский футболист Милан Майсторович, оценю его на 10 баллов»,  цитирует Терзича ТАСС.

После 20 сыгранных туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 2 очка.

Что касается ОФК, то в данный момент команда из Белграда располагается на первой строчке в первой сербской лиге и с высокой долей вероятности получит повышение в классе по итогам текущего сезона.

Источник: ТАСС
ФК Динамо (Москва)
ФК ОФК Белград
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
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10
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11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
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 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
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 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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Сочи – ЦСКА
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