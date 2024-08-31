«Пари НН» — «Зенит»: видео голов

«Зенит» на выезде разгромил «Пари НН» в матче седьмого тура РПЛ — 3:0.

Дубль за гостей в дебютном матче оформил Лусиано. Аргентинец отличился на 30-й и 56-й минутах. Окончательный счет на 69-й минуте установил Вендел.

30-я минута. Лусиано — 0:1

56-я минута. Лусиано — 0:2

69-я минута. Вендел — 0:3

«Зенит» (17 очков) вернулся на первое место в РПЛ. «Пари НН» (6) идет десятым в турнирной таблице.