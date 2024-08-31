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Судейство

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Яхимович: «Теперь другие арбитры почувствуют себя людьми второго сорта на фоне Карасева»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-футболист «Динамо» Эрик Яхимович в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию про обиду российских судей из-за ситуации с Сергеем Карасевым.

Ранее ЭСК РФС признала, что главный арбитр матча 6-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар» (0:1) Сергей Карасев ошибочно не поставил пенальти в ворота «быков» на 85-й минуте матча при счете 1:0 в их пользу. Тем не менее, судья не был отстранен от работы, а получил новое назначение уже в следующем туре.

«Судьи обижены, что их наказывают за грубые ошибки, а Карасева нет? Правила должны быть едины для всех. Футболиста удалили — пропустил матч. Судья ошибся — тоже пропустил матч. Никто не требует казнить игрока за промах или арбитра за неназначенный пенальти. Но соразмерное наказание — вполне логично. А теперь другие арбитры почувствуют себя людьми второго сорта на фоне Карасева, которому все сходит с рук. Начнутся обиды, распри. Руководству судейства стоит задуматься», — — сказал Якимович «СЭ».

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил о недовольстве среди прочих арбитров после назначения Сергея Карасева на матч 7-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином».

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 И В Н П +/- О
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 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
3
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
4
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
5
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
6
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
11
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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