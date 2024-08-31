Дубль Лусиано Гонду принес «Зениту» крупную победу над «Пари НН»

«Зенит» на выезде разгромил «Пари НН» в матче седьмого тура РПЛ — 3:0.

Дубль за гостей в дебютном матче оформил Лусиано. Аргентинец отличился на 30-й и 56-й минутах. Окончательный счет на 69-й минуте установил Вендел.

«Зенит» (17 очков) вернулся на первое место в РПЛ. «Пари НН» (6) идет десятым в турнирной таблице.

В следующем туре команда Сергея Семака в гостях встретится с ЦСКА. Матч пройдет 14 сентября. В этот же день нижегородцы на выезде сыграют с «Факелом».