«Пари НН» — «Зенит»: Лусиано Гонду дебютирует с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Пари НН» и «Зенитом» в 7-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Нижнем Новгороде. Начало — в 17.30 по московскому времени.

В стартовом составе сине-бело-голубых дебютирует Лусиано. Аргентинец официально стал игроком «Зенита» 27 августа. Другой новичок команды Александр Соболев не попал в заявку на игру.

«Пари НН»: Медведев, Гоцук, Боженов, Александров, Стаматов, Калинский, Эктов, Мухин, Веснер Тичич, Ожегович, Зе Турбо.

Запасные: Кукушкин, Лукьянов, Каккоев, Глущенков, Ведерников, Трошечкин, Карапузов, Ермаков, Царукян, Глейзер, Кутателадзе, Боселли.

«Зенит»: Латышонок, Караваев, Дуглас Сантос, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Педро, Лусиано.

Запасные: Кержаков, Адамов, Чистяков, Волков, Ерохин, Ахметов, Мостовой, Васильев, Мантуан, Сергеев, Артур.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Зенит.