Лахтер — об интересе «Севильи» к Тикнизяну: «Россияне в Европе не играют. Таких, как он, там сотни»
Футбольный агент Деннис Лахтер прокомментировал информацию об интересе «Севильи» к полузащитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну.
Ранее агент Тикнизяна Александр Клюев рассказал «СЭ», что испанский клуб делал официальное предложение по трансферу игрока.
«Что касается варианта с бесплатной арендой Тикнизяна в «Севилью», то все логично. Тикнизян никогда не играл за границей, россияне себя полностью девальвировали. Сегодня из россиян в Европе никто не играет, даже Головин, отдувавшийся за всех, и тот травмирован.
Никогда не был фанатом Тикнизяна и прекрасно понимаю, почему ЦСКА от него избавился. В Европе таких, как он, сотни. «Локомотив» не хочет его продавать и поэтому поднял цену до той, за которую сможет найти достойную замену. Ведь ликвидные левоногие россияне на его позиции у конкурентов. Логика ясна.
Каждый из последних трансферов российских футболистов в Европу, всё сильнее доказывает их несостоятельность. Поэтому бесплатная аренда с опцией выкупа с точки зрения логики европейских клубов вполне объяснима. Сегодня брать россиянина и платить деньги — огромный риск», — цитирует Лахтера Metaratings.
25-летний Тикнизян выступает за «Локомотив» с августа 2021 года. На его счету 16 голов и 14 результативных передач в 96 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6,5 млн евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
3
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
4
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
5
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
6
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
16
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|0 : 2
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1