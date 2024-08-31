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Сегодня, 16:16

Булыкин считает, что в матче «Краснодара» и «Локомотива» будет много голов

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Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча «Краснодара» и «Локомотива» в рамках 7-го тура РПЛ.

«Краснодар» выигрывает. Натянуто, но выигрывает. Это придало ему уверенности — все-таки серебряный призер чемпионата. «Локомотив» показывает очень веселую игру в атаке, много молодых футболистов с горящими, голодными глазами, большое движение у ребят. Поэтому нас ждет очень интересный матч. Думаю, никто не будет отсиживаться в обороне, а будут играть в атакующий футбол», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Матч состоится 1 сентября, начало — в 17:45 по московскому времени. «Локомотив» с 15 очками после 6 туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. На счету «Краснодара» 12 баллов, команда находится на 3-м месте.

Источник: Газета.Ru
Дмитрий Булыкин
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
4
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
5
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
6
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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