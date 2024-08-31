Булыкин считает, что в матче «Краснодара» и «Локомотива» будет много голов

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча «Краснодара» и «Локомотива» в рамках 7-го тура РПЛ.

«Краснодар» выигрывает. Натянуто, но выигрывает. Это придало ему уверенности — все-таки серебряный призер чемпионата. «Локомотив» показывает очень веселую игру в атаке, много молодых футболистов с горящими, голодными глазами, большое движение у ребят. Поэтому нас ждет очень интересный матч. Думаю, никто не будет отсиживаться в обороне, а будут играть в атакующий футбол», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Матч состоится 1 сентября, начало — в 17:45 по московскому времени. «Локомотив» с 15 очками после 6 туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. На счету «Краснодара» 12 баллов, команда находится на 3-м месте.