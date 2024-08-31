«Пари НН» — «Зенит»: Лусиано Гонду забил дебютный гол и вывел гостей вперед

«Зенит» открыл счет в матче против «Пари НН» в 7-м туре РПЛ — 1:0.

На 30-й минуте отличился новичок сине-бело-голубых Лусиано. Матч стал для него дебютным в российской команде.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Зенит».