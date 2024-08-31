Вера считает, что «Химки» заслужили ничью в матче с ЦСКА

Полузащитник «Химок» Лукас Вера прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ со счетом 0:2.

— Согласны ли, что в этом матче вы заслужили минимум ничью?

— Так и есть. Но мы не реализовали наши моменты, а они наоборот.

— Вы сыграли со «Спартаком», «Зенитом», ЦСКА и «Локомотивом». С кем было сложнее всего?

— Все матчи были сложными, нам надо продолжать работать. Мы понимаем наше место в таблице, поэтому надо думать, что будет впереди. Сейчас у нас будут три матча с соперниками нашего уровня, и надо будет сделать все, чтобы в них выиграть.

— Как оцените этот отрезок для «Химок»?

— Мы хорошо играли. И я, как и все в команде, доволен, как мы работаем. Надо просто начать выигрывать матчи.

Подмосковный клуб после 7 матчей находится на 11-м месте турнирной таблицы чемпионата России с 6 очками. ЦСКА поднялся на 3-е место, набрав 13 очков.

Константин Передерий