Дубль Кассьерры принес «Зениту» победу над «Пари НН» в первом туре РПЛ

«Зенит» на выезде обыграл «Пари НН» в матче первого тура чемпионата России-2023/23 — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород».

На 51-й минуте матча нижегородцы остались в меньшинстве. Главный арбитр встречи Сергей Иванов после подсказки ВАР и просмотра эпизода показал игроку хозяев Виктору Александрову прямую красную карточку.

На 57-й минуте счет в игре открыл нападающий «Зенита» Матео Кассьерра, голевую передачу сделал Зелимхан Бакаев. На 83-й минуте Кассьерра оформил дубль.

Во втором туре РПЛ «Пари НН» 29 июля сыграет на выезде с «Уралом», а «Зенит» в этот же день встретится с «Ростовом».