«Аякс» предложил 8,5 миллиона евро за Сперцяна

«Аякс» сделал «Краснодару» предложение по полузащитнику Эдуарду Сперцяну, утверждает Фабрицио Романо.

По информации источника, «Аякс» предложил «быкам» 8,5 миллиона евро, 2 миллиона в качестве бонусов и 10 процентов от будущей перепродажи 23-летнего игрока сборной Армении.

Сперцян вышел в стартовом составе «Краснодара» на матч против «Динамо» (3:1) в первом туре РПЛ. Полузащитник отметился голевой передачей.