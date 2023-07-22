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Сегодня, 17:23

«Аякс» предложил 8,5 миллиона евро за Сперцяна

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Эдуард Сперцян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Аякс» сделал «Краснодару» предложение по полузащитнику Эдуарду Сперцяну, утверждает Фабрицио Романо.

По информации источника, «Аякс» предложил «быкам» 8,5 миллиона евро, 2 миллиона в качестве бонусов и 10 процентов от будущей перепродажи 23-летнего игрока сборной Армении.

Сперцян вышел в стартовом составе «Краснодара» на матч против «Динамо» (3:1) в первом туре РПЛ. Полузащитник отметился голевой передачей.

Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Аякс
ФК Краснодар
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2
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
5
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
11
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
14
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
Жуан Батчи

Жуан Батчи

Краснодар

 1
П
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
Вячеслав Караваев

Вячеслав Караваев

Зенит

 1
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
Адольфо Гайч

Адольфо Гайч

ЦСКА

 1 0 1
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