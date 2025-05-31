«Сочи» о выходе в РПЛ: «Слезы, пот, вера и победы — все ради этого момента»

Пресс-служба «Сочи» отреагировала на возвращение команды в РПЛ по итогам сезона-2024/25.

«Слезы, пот, вера и победы — все ради этого момента. Мы идем выше», — говорится в сообщении.

31 мая сочинцы обыграли «Пари НН» (3:1) в ответном стыковом матче за место в РПЛ и одержали победу по сумме двух встреч (первая игра — 1:2).

Команда вылетела из высшего дивизиона в сезоне-2023/24. В этом сезоне «Сочи» занял пятое место в Мелбет-Первой лиге, но попал в переходные матчи вместо «Черноморца», который не получил лицензию для участия в РПЛ.

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