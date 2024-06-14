«Пари НН» рассматривает кандидатуры Шунина и Гильерме

«Пари НН» рассматривает усиление вратарской линии в летнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, нижегородцы интересуются Антоном Шуниным из «Динамо» и Гильерме из «Локомотива». С обоими вратарями уже были проведены предварительные переговоры.

В минувшем сезоне «Пари НН» занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В стыковых матчах нижегородский клуб оказался сильнее тульского «Арсенала» и сохранил прописку в чемпионате России.