В «Сочи» подтвердили интерес «Севильи» к Дркушичу
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил интерес «Севильи» к защитнику Ване Дркушичу.
«Интерес действительно есть, но большего пока сказать не могу», — цитирует директора Sport24.
Ранее агент игрока Младен Ратковица рассказал, что у российского клуба есть несколько серьезных вариантов по защитнику.
Дркушич выступает за «Сочи» с зимы 2022 года. В прошедшем сезоне 24-летний словенец сыграл 24 матча, в которых забил 2 гола. На Евро-2024 защитник в составе сборной Словении провел 4 матча и заработал желтую карточку.
Источник: Sport24
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