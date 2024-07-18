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В «Сочи» подтвердили интерес «Севильи» к Дркушичу

Руслан Минаев
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил интерес «Севильи» к защитнику Ване Дркушичу.

«Интерес действительно есть, но большего пока сказать не могу», — цитирует директора Sport24.

Ранее агент игрока Младен Ратковица рассказал, что у российского клуба есть несколько серьезных вариантов по защитнику.

Дркушич выступает за «Сочи» с зимы 2022 года. В прошедшем сезоне 24-летний словенец сыграл 24 матча, в которых забил 2 гола. На Евро-2024 защитник в составе сборной Словении провел 4 матча и заработал желтую карточку.

Источник: Sport24
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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