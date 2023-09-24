«Пари НН» — «Оренбург»: Боселли увеличил преимущество хозяев

«Пари НН» увеличил свое преимущество в матче против «Оренбурга» в 9-м туре РПЛ — 3:1.

На 75-й минуте отличился форвард «Пари НН» Хуан Боселли, вышедший на замену во втором тайме.

Этот гол стал для уругвайца дебютным в РПЛ. Он подписал контракт с нижегородцами в летнее трансферное окно.