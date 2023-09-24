«Пари НН» — «Оренбург»: Боселли увеличил преимущество хозяев
«Пари НН» увеличил свое преимущество в матче против «Оренбурга» в 9-м туре РПЛ — 3:1.
На 75-й минуте отличился форвард «Пари НН» Хуан Боселли, вышедший на замену во втором тайме.
Этот гол стал для уругвайца дебютным в РПЛ. Он подписал контракт с нижегородцами в летнее трансферное окно.
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|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|1 : 0
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|3 : 1
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
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|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
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Антон Заболотный
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|
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Спартак
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Крылья Советов
|3
|
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Маркус Вендел
Зенит
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Пари Нижний Новгород
|6
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|2
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Оренбург
|7
|1
|1
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