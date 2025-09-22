«Пари НН» обратился в ЭКС РФС из-за пенальти в матче с «Ахматом» в РПЛ

«Пари НН» направил обращение в ЭСК РФС по итогам матча с «Ахматом» (1:2) в 9-м туре РПЛ.

«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по поводу эпизода, произошедшего в матче 9-го тура с «Ахматом». На 38-й минуте встречи в ворота нашей команды был назначен пенальти. Просим рассмотреть этот эпизод. Считаем, что пенальти был назначен ошибочно», — сообщила пресс-служба нижегородцев.

После 9 туров «Пари НН» набрал 6 очков и занимает 15-е место в таблице чемпионата России.