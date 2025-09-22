«Сочи» — ЦСКА: трансляция матча РПЛ онлайн

«Сочи» и ЦСКА встретятся в матче 9-го тура чемпионата России

«Сочи» и ЦСКА встретятся в матче 9-го тура чемпионата России в понедельник, 22 сентября. Игра будет проходить на стадионе «Фишт» в Сочи, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Сочи» — ЦСКА можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

22 сентября 2025, 19:00. Фишт (Сочи)

В прямом эфире встречу сочинцев и москвичей покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.

ЦСКА набрал 15 очков в 8 турах РПЛ. «Сочи» замыкает турнирную таблицу, набрав 1 очко, и остается единственной командой лиги, не одержавшей ни одной победы в сезоне.