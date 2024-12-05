Алдонин — об игре Пьянича: «Пока не сильно впечатляет»

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре хавбека армейцев Миралема Пьянича.

«Как будто он только-только приводит себя в игровую форму. Если честно, пока не сильно впечатляет», — сказал Алдонин «СЭ».

В нынешнем сезоне Пьянич провел 10 матчей за ЦСКА во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

Дарик Агаларов