Алдонин — об игре Пьянича: «Пока не сильно впечатляет»
Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре хавбека армейцев Миралема Пьянича.
«Как будто он только-только приводит себя в игровую форму. Если честно, пока не сильно впечатляет», — сказал Алдонин «СЭ».
В нынешнем сезоне Пьянич провел 10 матчей за ЦСКА во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.
Дарик Агаларов
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|12
|3
|2
|36-10
|39
|
2
|Краснодар
|17
|11
|5
|1
|34-12
|38
|
3
|Спартак
|17
|10
|4
|3
|33-14
|34
|
4
|Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
|
5
|Динамо
|17
|9
|5
|3
|33-19
|32
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|
7
|Ростов
|17
|6
|5
|6
|26-27
|23
|
8
|Рубин
|17
|6
|5
|6
|22-24
|23
|
9
|Акрон
|17
|5
|4
|8
|20-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|17
|5
|3
|9
|18-26
|18
|
11
|Динамо Мх
|17
|3
|8
|6
|9-14
|17
|
12
|Пари НН
|17
|4
|4
|9
|15-31
|16
|
13
|Химки
|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
|
14
|Факел
|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|
15
|Ахмат
|17
|1
|7
|9
|15-32
|10
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|7.12
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|7.12
|16:30
|
Зенит – Акрон
|- : -
|7.12
|16:30
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|7.12
|19:00
|
Динамо Мх – Рубин
|- : -
|8.12
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|8.12
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|8.12
|19:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|8.12
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|14
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|7
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|8
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
Новости