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«Пари НН» проиграл сербскому «Младост» в товарищеском матче

Руслан Минаев
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«Пари НН» уступил сербскому клубу «Младост» в товарищеской встрече — 0:2.

26 июня нижегородцы проиграла «Енисею» (0:4), 4 июля победили черногорский клуб «Арсенал Тиват» (1:0), а 7-го числа — выиграли у сербского «Нови Пазар» (1:0).

12 июля «Пари НН» проведет товарищеский матч с «Железничаром» из Боснии и Герцеговины.

Товарищеский матч

«Пари НН» — «Младост Н-С» — 0:2 (0:0)

«Пари НН»: Лукьянов (Мелентьев, 46), Глущенков (Живоглядов, 64), Александров (Гюрджан, 64), Стаматов, Шнапцев (Варганов, 64), Карапузов, Магкеев (Лукиных, 64), Царукян (Кухарчук, 64), Калайда (Трошечкин, 64), Веснер Тичич (Юран, 46), Лапинский (Кутателадзе, 64).

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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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