«Пари НН» проиграл сербскому «Младост» в товарищеском матче

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«Пари НН» уступил сербскому клубу «Младост» в товарищеской встрече — 0:2.

26 июня нижегородцы проиграла «Енисею» (0:4), 4 июля победили черногорский клуб «Арсенал Тиват» (1:0), а 7-го числа — выиграли у сербского «Нови Пазар» (1:0).

12 июля «Пари НН» проведет товарищеский матч с «Железничаром» из Боснии и Герцеговины.

Товарищеский матч

«Пари НН» — «Младост Н-С» — 0:2 (0:0)

«Пари НН»: Лукьянов (Мелентьев, 46), Глущенков (Живоглядов, 64), Александров (Гюрджан, 64), Стаматов, Шнапцев (Варганов, 64), Карапузов, Магкеев (Лукиных, 64), Царукян (Кухарчук, 64), Калайда (Трошечкин, 64), Веснер Тичич (Юран, 46), Лапинский (Кутателадзе, 64).