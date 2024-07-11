«Пари НН» проиграл сербскому «Младост» в товарищеском матче
«Пари НН» уступил сербскому клубу «Младост» в товарищеской встрече — 0:2.
26 июня нижегородцы проиграла «Енисею» (0:4), 4 июля победили черногорский клуб «Арсенал Тиват» (1:0), а 7-го числа — выиграли у сербского «Нови Пазар» (1:0).
12 июля «Пари НН» проведет товарищеский матч с «Железничаром» из Боснии и Герцеговины.
Товарищеский матч
«Пари НН» — «Младост Н-С» — 0:2 (0:0)
«Пари НН»: Лукьянов (Мелентьев, 46), Глущенков (Живоглядов, 64), Александров (Гюрджан, 64), Стаматов, Шнапцев (Варганов, 64), Карапузов, Магкеев (Лукиных, 64), Царукян (Кухарчук, 64), Калайда (Трошечкин, 64), Веснер Тичич (Юран, 46), Лапинский (Кутателадзе, 64).
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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