Панченко: «Улучшения есть. Меня уже перевели из реанимации в общую палату»
Бывший футболист Виктор Панченко рассказал, что его перевели из реанимации в общую палату после госпитализации в результате теплового удара.
«Еще минимум неделю по рекомендациям врачей буду находиться в больнице. Меня уже перевели из реанимационной палаты в общую. Улучшения есть, но пока стоит долечиться», — цитирует Панченко Sport24.
Панченко во время карьеры футболиста выступал за несколько советских и российских клубов, в том числе за липецкий «Металлург», московский «Локомотив» и «КАМАЗ», в составе которого он стал лучшим бомбардиром чемпионата России в 1993 году.
Позже Панченко работал в ЦСКА, «Динамо», «Химках», «Локомотиве», ростовском СКА и «Новосибирске».
Источник: Sport24
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
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Ростов – ЦСКА
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|20.07
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Динамо – Факел
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|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
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