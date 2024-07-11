Metaratings: «Севилья» интересовалась братьями Миранчуками
«Севилья» проявляла интерес к Алексею и Антону Миранчукам, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, испанский клуб контактировал по поводу возможных трансферов, но официальных предложений не было. На данный момент сделка выглядит маловероятной.
1 июля «Локомотив» объявил об уходе полузащитника Антона Миранчука в связи с истечением срока действия контракта. В сезоне-2023/24 РПЛ футболист провел 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.
Алексей Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В минувшем сезоне он провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 12 голевых передач.
Источник: Metaratings.ru
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