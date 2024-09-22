«Пари НН» примет «Локомотив» в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч состоится на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. За ключевыми событиями противостояния «Пари НН» — «Локомотив» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию бесплатно можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В истории очных противостояний соперники встречались восемь раз. Железнодорожники одержали восемь побед, нижегородцы были сильнее один раз. Еще одна встреча завершилась вничью.

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