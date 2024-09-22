«Химки» не рассматривают увольнение спортивного директора Мамедова

«Химки» не рассматривают увольнение спортивного директора клуба Анара Мамедова, сообщает Legalbet.

По данным источника, у руководства есть кредит доверия к специалисту. Альтернативные кандидаты на пост Мамедова не рассматриваются.

После восьми туров РПЛ «Химки» идут на 14-м месте в таблице, имея в активе шесть очков. В следующем матче подмосковная команда примет «Оренбург» 22 сентября.