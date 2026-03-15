Мусагалиев о реакции Дзюбы на новость о переходе в ФК «10»: «Он сказал мне: «Ты че натворил?»

Президент медиафутбольного клуба ФК «10» Азамат Мусагалиев в комментарии для «СЭ» рассказал о возможном переходе нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в его команду.

Ранее колумнист «СЭ» Максим Никитин сообщил, что Дзюба принял решение о завершении профессиональной карьеры и, скорее всего, продолжит выступать за медиафутбольный клуб ФК «10».

— Представитель Дзюбы Леонид Гольдман говорил, что медиафутбол его клиента не особо интересует. В разговоре с Артемом вы почувствовали, что позиция изменилась?

— С Артемом мы говорили. Если рассказывать весь наш с ним разговор, я произнес: «Тема, раньше я тебя искал на футбольном поле». Ирония была в том, что он незаметный. Сейчас я говорю: «Сейчас я тебя сразу нахожу, но, к сожалению, не по игре, а по твоей седой голове. Поэтому пора уже заканчивать, давай в «десятку». Он сказал: «Если я закончу, то приду к тебе». Завершилось все моей фразой: «Скоро Дзюба закончит и придет в ФК «10». Вся эта шуточная катавасия с этого и началась.

— После этого Артем вам не писал?

— Сказал: «Ты че натворил?». Я ответил ему: «Медийку тебе поднял». Он согласился: «Да, мне ее немножко не хватает». С Артемом всегда приятно общаться в том плане, что он за словом в карман не полезет, плюс у него очень быстрый мозг, — сказал Мусагалиев «СЭ».

Контракт Дзюбы с «Акроном» истекает летом 2026 года. В этом сезоне 37-летний форвард провел 19 матчей в РПЛ, забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max