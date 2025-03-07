«Краснодар» разгромил «Пари НН» в матче РПЛ, Кордоба прервал безголевую серию

«Краснодар» на выезде с крупным счетом обыграл «Пари НН» в матче 20-го тура чемпионата России — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород».

В первом тайме за «быков» голы забили Александр Черников и Жуан Батчи.

Во втором тайме нападающий «Пари НН» Хуан Боселли отыграл один мяч, но гол был отменен из-за фола в атаке. Затем форвард «Краснодара» Джон Кордоба довел счет до разгромного. Он прервал пятиматчевую безголевую серию в РПЛ. Последний раз в чемпионате России Кордоба забивал 3 ноября 2024 года в матче с «Оренбургом» (4:0).

В концовке игры вратарь «быков» Станислав Агкацев отбил 11-метровый удар, который исполнял Николай Калинский.

«Краснодар» победил впервые за 5 матчей в РПЛ (4 ничьи и 1 поражение). Команда с 43 очками поднялась на первое место в турнирной таблице. На второй строчке находится «Зенит», на третьей — «Спартак». У команд по 40 очков и они еще не сыграли свои матчи 20-го тура.

«Пари НН» располагается на 11 месте в таблице с 19 баллами.