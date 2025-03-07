Дркушич: «Надеюсь, мы увидим «Сочи» в РПЛ в следующем сезоне»

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич выразил надежду на возвращение «Сочи» в РПЛ в сезоне-2025/26.

«Смотрю почти каждую игру «Сочи» в Первой лиге, общаюсь с ребятами, больше всего с Мартином Крамаричем. Надеюсь, что мы увидим «Сочи» в РПЛ в следующем сезоне, это было бы здорово», — цитирует Дркушича «РБ Спорт».

С 2022 года по 2024 год 25-летний словенец выступал за «Сочи». Защитник отметился 4 голами и 2 результативными передачами в 66 матчах за южную команду.

После 22 туров в нынешнем сезоне первой лиги «Сочи» с 38 очками занимает 5-е место в турнирной таблице.