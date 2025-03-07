«Пари НН» — «Краснодар»: гол Боселли отменили

Нападающий «Пари НН» Хуан Боселли забил на 69-й минуте матча 20-го тура РПЛ с «Краснодаром», но его гол был отменен — 0:2.

Главный арбитр матча Владимир Москалев после просмотра повтора отменил взятие ворот, так как Кокшаров сфолил на Ленини.